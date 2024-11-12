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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку

Молдова недовольна заявлением Кобахидзе. Вызвали грузинского дипломата

17:51 798

Временный поверенный в делах Грузии в Кишиневе Давид Бочоришвили был вызван в Министерство иностранных дел Молдовы из-за заявления грузинского премьера.

Ранее Ираклий Кобахидзе призвал расследовать проведение выборов президента Молдовы, в ходе которых, по его словам, были зафиксированы «довольно грубые нарушения».

«Временный поверенный в делах Грузии в Молдове Давид Бочоришвили был вызван сегодня в МИД в связи с серией недавних заявлений премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о Молдове. Он был проинформирован о глубоком недовольстве молдавской стороны искаженной и непоследовательной манерой, в которой премьер-министр Грузии в своем публичном выступлении рассматривает вопросы европейской интеграции Республики Молдова и избирательного процесса в нашей стране. Мы хотели бы отметить, что отношения сотрудничества и традиционная дружба между Республикой Молдова и Грузией, а также цели, которые каждое из наших государств преследует в процессе европейской интеграции, должны преобладать», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте молдавского ведомства.

Ираклий Кобахидзе призвал расследовать проведение выборов в Молдове в ответ на требования грузинских оппозиционеров и западных политиков провести международное расследование прошедших в Грузии парламентских выборов.

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