Чиновника казнят за взятки

В Китае суд приговорил к смертной казни бывшего заместителя председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей провинции Гуандун Чэня Цзисина за получение взяток на сумму около 38 миллионов долларов.

Согласно материалам дела, с 2019 по 2022 годы Чэнь, занимая высокие должности, злоупотреблял своим положением, требуя взятки за решение вопросов, связанных с земельными участками. После выхода на пенсию он продолжил получать незаконные вознаграждения, предлагая помощь в решении различных проблем.