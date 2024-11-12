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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку
Новость дня
Нескончаемый поток высоких гостей в Баку

Чиновника казнят за взятки

18:42 1792

В Китае суд приговорил к смертной казни бывшего заместителя председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей провинции Гуандун Чэня Цзисина за получение взяток на сумму около 38 миллионов долларов.

Согласно материалам дела, с 2019 по 2022 годы Чэнь, занимая высокие должности, злоупотреблял своим положением, требуя взятки за решение вопросов, связанных с земельными участками. После выхода на пенсию он продолжил получать незаконные вознаграждения, предлагая помощь в решении различных проблем.

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