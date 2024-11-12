Silk Way Group представила на COP29 новый грузовой аэропорт в Алятской CЭЗ

В рамках COP29 группа компаний Silk Way Group объявила о своих планах по реализации значимого инфраструктурного проекта – строительства нового грузового аэропорта в Алятской свободной экономической зоне (СЭЗ). Этот амбициозный проект направлен на расширение потенциала деятельности группы, стимулирование роста и использование стратегических возможностей зоны для улучшения бизнес-перспектив и повышения эффективности. Новый грузовой аэропорт будет функционировать под управлением компании Silk Way Alat Free Economic Zone, официальной организации, созданной для продвижения логистических и инфраструктурных инициатив Silk Way Group в регионе. Данная позиция подчеркивает приверженность Silk Way Group планомерному развитию в соответствии с целями Алятской свободной экономической зоны, обеспечивая интеграцию проекта в национальную стратегию экономического развития Азербайджана. Проект включает строительство индивидуальных экспедиторских складов, терминалов для скоропортящихся грузов и современных офисных зданий. Комплексный план соответствует динамичным потребностям логистической отрасли, обеспечивая адаптивность и инновации в работе.

Кульминационным моментом церемонии стало выступление Сандера Давса, директора компании TKH Airport Solutions, являющегося ключевым технологическим партнером проекта, упомянувшего о внедрении устойчивых технологий и энергосберегающих решений, акцентировав внимание на CEDD AGL – передовой технологии наземного освещения аэродромов, которая будет использоваться при строительстве взлетно-посадочной полосы. Их вклад подчеркивает приверженность экологически чистым и эффективным практикам, которые соответствуют основным задачам COP29 и целям устойчивого развития. Это партнерство и амбициозный масштаб проекта создадут новые возможности для Silk Way Group и внесут значительный вклад в экономический рост как Азербайджана, так и региона в целом. Проект, задуманный как современный логистический центр, включает 18 стоянок для самолетов, взлетно-посадочную полосу длиной 4000 метров, рулежные дорожки, центр управления воздушным движением, топливные и противопожарные службы, а также другие сопутствующие объекты аэропорта. Реализация проекта направлена не только на расширение транспортных возможностей страны, но и на стимулирование всестороннего экономического развития в региональном масштабе. Тем самым проект стремится повысить индекс качества жизни и благосостояния населения, способствуя общему социально-экономическому прогрессу. В рамках приверженности экологической ответственности, в строительстве нового объекта будут использованы передовые устойчивые технологии, включая использование альтернативных источников энергии, позиционируя грузовой аэропорт как маяк экологически чистой инфраструктуры. После завершения строительства грузового аэропорта в 2026 году Алятская СЭЗ станет важным транзитным узлом с интегрированной логистической инфраструктурой. Новые объекты получат доступ к Бакинскому международному морскому торговому порту, обширным железнодорожным и автомобильным путям, а также к новому аэропорту, что в совокупности повысит транспортные и поставочные возможности Азербайджана.