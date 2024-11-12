Разговор Санду и Эрдогана в Баку
19:11 1326
Президент Молдовы Майя Санду провела разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях COP29 в Баку.
«С президентом Турции Реджепом Эрдоганом мы обсудили региональный мир и стабильность, а также Гагаузию — мост между нашими странами. Вместе мы стремимся сохранить гагаузский язык, внесенный ЮНЕСКО в список находящихся под угрозой исчезновения, и защитить гагаузскую культуру, важную часть идентичности Молдовы», - написала молдавский президент на своей странице в соцсети Х.
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