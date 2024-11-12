Зюганов заявил об угрозе крушения политической системы России

Политическая система России неустойчива и может «посыпаться», так как граждане не ходят на выборы и недовольны партиями, заявил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на пленарном заседании Госдумы.

«Что касается политической системы. Я должен сказать, что она у нас неустойчива. Я считаю, что те, кто занимается политической системой, рискуют у нас в стране. Не дай бог случится одно, второе, третье — и посыплется», — цитирует Зюганова «Агентство».

По словам депутата, граждане быстро меняли отношение к советским и российским политикам. Он утверждал, что в определенный момент рейтинг президента СССР Михаила Горбачева составлял 95%, а потом «он и полпроцента не собрал». Зюганов также вспомнил поддержку президента РФ Бориса Ельцина, за которого «все орали, ходили, а сейчас никто не признает, что голосовал».