USD 1.7000
EUR 1.8255
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Нескончаемый поток высоких гостей в Баку
Новость дня
Нескончаемый поток высоких гостей в Баку

В Кыргызстане готовился госпереворот: задержан генерал

НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
20:00 1402

В Кыргызстане задержана группа лиц, намеревавшихся захватить власть, сообщает пресс-служба МВД республики.

Среди задержанных - экс-замгенпрокурора Кыргызстана в звании генерал-майора юстиции Кубан Адыл уулу. Его отправили в СИЗО.

По предварительным данным, Адыл уулу обвиняется по статьям "Массовые беспорядки", "Создание организованной группы или участие в ней", "Финансирование организованных групп и преступных сообществ" и "Насильственный захват власти" УК КР.

"Группировка была создана с распределением ролей: организаторы, пособники, финансисты и исполнители. Они планировали провести спортивные игры и другие мероприятия в пригороде Бишкека, скрывая свои намерения под видом национальных соревнований. В день выборов в местные кенеши, 17 ноября, они намеревались вызвать беспорядки и насилие с целью захвата власти", - утверждают в кыргызском МВД.

Кубан Адыл уулу
Высокие гости у Ильхама Алиева
Высокие гости у Ильхама Алиева обновлено 19:33; фото
19:33 7204
Спаситель возвращается
Спаситель возвращается главная тема; все еще актуально
13:05 6005
Британия попросит у США разрешения бить по России
Британия попросит у США разрешения бить по России
20:03 712
Зюганов заявил об угрозе крушения политической системы России
Зюганов заявил об угрозе крушения политической системы России
19:32 1629
Без пяти минут советник Трампа рассказал, как нужно «надавить» на Путина
Без пяти минут советник Трампа рассказал, как нужно «надавить» на Путина
18:08 3292
Президент Казахстана: «Самое большое озеро в мире в опасности...»
Президент Казахстана: «Самое большое озеро в мире в опасности...»
15:33 3716
Аресты, драки, протесты: что происходит в Абхазии
Аресты, драки, протесты: что происходит в Абхазии добавлено видео; обновлено 17:57
17:57 8128
Встреча Алиева и Эрдогана
Встреча Алиева и Эрдогана фото; обновлено 17:40
17:40 3461
Ильхам Алиев обратился с посланием: «У меня для вас плохие новости…»
Ильхам Алиев обратился с посланием: «У меня для вас плохие новости…» прямой эфир; обновлено 14:00; фото
14:00 17680
Звонок, которого не было
Звонок, которого не было главная тема; все еще актуально
03:59 11508
Москва не согласна с планами Турции
Москва не согласна с планами Турции
16:16 5460

ЭТО ВАЖНО

Высокие гости у Ильхама Алиева
Высокие гости у Ильхама Алиева обновлено 19:33; фото
19:33 7204
Спаситель возвращается
Спаситель возвращается главная тема; все еще актуально
13:05 6005
Британия попросит у США разрешения бить по России
Британия попросит у США разрешения бить по России
20:03 712
Зюганов заявил об угрозе крушения политической системы России
Зюганов заявил об угрозе крушения политической системы России
19:32 1629
Без пяти минут советник Трампа рассказал, как нужно «надавить» на Путина
Без пяти минут советник Трампа рассказал, как нужно «надавить» на Путина
18:08 3292
Президент Казахстана: «Самое большое озеро в мире в опасности...»
Президент Казахстана: «Самое большое озеро в мире в опасности...»
15:33 3716
Аресты, драки, протесты: что происходит в Абхазии
Аресты, драки, протесты: что происходит в Абхазии добавлено видео; обновлено 17:57
17:57 8128
Встреча Алиева и Эрдогана
Встреча Алиева и Эрдогана фото; обновлено 17:40
17:40 3461
Ильхам Алиев обратился с посланием: «У меня для вас плохие новости…»
Ильхам Алиев обратился с посланием: «У меня для вас плохие новости…» прямой эфир; обновлено 14:00; фото
14:00 17680
Звонок, которого не было
Звонок, которого не было главная тема; все еще актуально
03:59 11508
Москва не согласна с планами Турции
Москва не согласна с планами Турции
16:16 5460
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться