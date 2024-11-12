В Кыргызстане готовился госпереворот: задержан генерал

В Кыргызстане задержана группа лиц, намеревавшихся захватить власть, сообщает пресс-служба МВД республики.



Среди задержанных - экс-замгенпрокурора Кыргызстана в звании генерал-майора юстиции Кубан Адыл уулу. Его отправили в СИЗО.



По предварительным данным, Адыл уулу обвиняется по статьям "Массовые беспорядки", "Создание организованной группы или участие в ней", "Финансирование организованных групп и преступных сообществ" и "Насильственный захват власти" УК КР.



"Группировка была создана с распределением ролей: организаторы, пособники, финансисты и исполнители. Они планировали провести спортивные игры и другие мероприятия в пригороде Бишкека, скрывая свои намерения под видом национальных соревнований. В день выборов в местные кенеши, 17 ноября, они намеревались вызвать беспорядки и насилие с целью захвата власти", - утверждают в кыргызском МВД.