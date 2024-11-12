«Хезболла» разбомбила израильский город: есть погибшие
19:43 1003
Два человека погибли в результате прямого попадания ракеты «Хезболлы» в населенном пункте Нагария на севере Израиля, сообщают экстренные службы страны.
Обе жертвы были в возрасте около 40 лет, сообщили в национальной медицинской службе Маген Давид Адом.
Армия обороны Израиля заявила, что всего было выпущено три ракеты, две из которых были перехвачены.
November 12, 2024
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