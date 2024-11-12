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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку
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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку

«Хезболла» разбомбила израильский город: есть погибшие

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19:43 1003

Два человека погибли в результате прямого попадания ракеты «Хезболлы» в населенном пункте Нагария на севере Израиля, сообщают экстренные службы страны.

Обе жертвы были в возрасте около 40 лет, сообщили в национальной медицинской службе Маген Давид Адом.

Армия обороны Израиля заявила, что всего было выпущено три ракеты, две из которых были перехвачены.

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