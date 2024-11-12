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Британия попросит у США разрешения бить по России

20:03 715

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер будет просить, чтобы президент США Джо Байден выделил на помощь Украине 20 миллиардов долларов. Кроме этого, Стармер поговорит о предоставлении Украине разрешения на запуск ракет Storm Shadow вглубь России.

Премьер-министр Великобритании считает, что это нужно сделать перед тем, как Дональд Трамп официально придет к власти.

Кир Стармер настаивает на личных переговорах с Байденом, когда они посетят саммит G20 в Бразилии, что состоится на следующей неделе. Вероятно, Стармер будет просить Байдена предоставить Украине 20 миллиардов долларов и разрешение запускать ракеты Storm Shadow вглубь России.

По данным издания, Джо Байден выступает против такого решения. Однако в понедельник, во время переговоров в Париже, премьер-министр Великобритании Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили важность изменения позиции США.

Лидеры с глазу на глаз разговаривали об Украине в течение 20 минут. В зале не было широкой делегации помощников, что свидетельствует о политической деликатности дискуссий.

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