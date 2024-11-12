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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку
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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку

Украинцы сорвали выступление Навальной

видео
20:13 554

Украинцы сорвали выступление Юлии Навальной на конференции в Португалии.

Супруга покойного российского оппозиционера Алексея Навального должна была выступать на двух панелях одной из самых больших IT-конференций мира.

Во время ее выступления присутствовавшие в зале украинцы включили сигнал воздушной тревоги и начали выкрикивать «Stop Russia! Stop the war!» (Остановите Россию! Остановите войну!».

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