Украинцы сорвали выступление Навальной
20:13 554
Украинцы сорвали выступление Юлии Навальной на конференции в Португалии.
Супруга покойного российского оппозиционера Алексея Навального должна была выступать на двух панелях одной из самых больших IT-конференций мира.
Во время ее выступления присутствовавшие в зале украинцы включили сигнал воздушной тревоги и начали выкрикивать «Stop Russia! Stop the war!» (Остановите Россию! Остановите войну!».
November 12, 2024
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