Украинцы сорвали выступление Навальной

Украинцы сорвали выступление Юлии Навальной на конференции в Португалии.

Супруга покойного российского оппозиционера Алексея Навального должна была выступать на двух панелях одной из самых больших IT-конференций мира.

Во время ее выступления присутствовавшие в зале украинцы включили сигнал воздушной тревоги и начали выкрикивать «Stop Russia! Stop the war!» (Остановите Россию! Остановите войну!».