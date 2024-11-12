В Баку заступились за норвежских китов

В "зеленой" зоне COP29 прошла акция протеста против глубоководной добычи и охоты на китов.

Акция протеста была организована FINS Initiative (Международная защита морских видов) при поддержке международных организаций, активистов и экспертов из разных стран. Участники выразили серьезное беспокойство в связи с планами правительства Норвегии по разработке природных ресурсов на её морских территориях, предоставив лицензии местным компаниям для проведения глубоководной добычи. "Мы здесь, чтобы выразить протест против охоты на китов. Это до сих пор происходит в ряде стран по всему миру. Есть три страны, которые продолжают заниматься коммерческим китобойным промыслом: Исландия, Япония и Норвегия. Мы хотим привлечь внимание к тому, что это всё ещё происходит в мире, и призвать участников COP29 принять меры для прекращения коммерческой охоты на китов. Это должно прекратиться в 2024 году", - сказала представитель FINS Initiative Элисса Мэй Филлипс.

Другой представитель FINS Максвел Рис Хон также заявил, что существует несколько стран, которые всё ещё занимаются коммерческим промыслом охоты на китов. "Мы здесь, чтобы попытаться повлиять на ситуацию, сделать её более известной и привлечь внимание участников COP29 к тому, что это продолжает происходить", - сказал он. Стоит отметить, что решение норвежского правительства вызвало широкий общественный отклик, поскольку множество ученых из разных стран настоятельно рекомендуют приостановить работы до завершения научных исследований, которые могли бы оценить возможные последствия. Площадь, выделенная под добычу, сопоставима с территорией Великобритании и может оказать влияние на морские экосистемы, выходящее за пределы норвежских вод.