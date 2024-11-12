Премьеры Греции и Хорватии в Азербайджане
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прибыл с визитом в Азербайджан для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
В Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встретили министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и другие официальные лица.
В столицу Азербайджана также прибыл глава правительства Хорватии Андрей Пленкович.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев премьер-министра встретили министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и другие официальные лица.