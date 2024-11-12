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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку
Новость дня
Нескончаемый поток высоких гостей в Баку

Премьеры Греции и Хорватии в Азербайджане

20:41 988

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прибыл с визитом в Азербайджан для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

В Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встретили министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и другие официальные лица.

В столицу Азербайджана также прибыл глава правительства Хорватии Андрей Пленкович.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев премьер-министра встретили министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и другие официальные лица.

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