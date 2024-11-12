Хуситы поразили три американских корабля. Американцы атаковали лидеров хуситов
Американские военные нанесли удар с применением беспилотника по автомобилю, в котором находились руководители йеменского движения мятежников-хуситов "Ансар Аллах", в провинции Эль-Бейда. Об этом сообщил со ссылкой на источник телеканал Al Arabiya.
"Американский беспилотник атаковал автомобиль с лидерами хуситов в районе Эс-Саумаа [провинции Эль-Бейда]", - утверждал неназванный собеседник телеканала. По его словам, США также нанесли удар по военным объектам хуситов, расположенным в этом регионе.
Ранее принадлежащий мятежникам телеканал Al Masirah сообщил, что американские военные атаковали гражданский автомобиль в районе Эс-Саумаа. Информация о жертвах или пострадавших в результате удара не приводилась.
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Мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" нанесли удар с применением ракет и беспилотников по американскому авианосцу "Авраам Линкольн" в Аравийском море, а также двум эсминцам США в Красном море. С таким утверждением выступил военный представитель радикальной организации Яхья Сариа.
По его словам, сформированные повстанцами военно-воздушные силы "провели две военные операции, в ходе первой был атакован американский авианосец "Авраам [Линкольн]", находившийся в Аравийском море". "Это было сделано с использованием крылатых ракет и беспилотников, в то время как американский враг готовился к проведению враждебных операций против нашей страны", - уточнил Сариа. Хуситы также атаковали "два американских эсминца в Красном море с использованием баллистических ракет и беспилотников", добавил он.