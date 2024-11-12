Хуситы поразили три американских корабля. Американцы атаковали лидеров хуситов

Американские военные нанесли удар с применением беспилотника по автомобилю, в котором находились руководители йеменского движения мятежников-хуситов "Ансар Аллах", в провинции Эль-Бейда. Об этом сообщил со ссылкой на источник телеканал Al Arabiya.

"Американский беспилотник атаковал автомобиль с лидерами хуситов в районе Эс-Саумаа [провинции Эль-Бейда]", - утверждал неназванный собеседник телеканала. По его словам, США также нанесли удар по военным объектам хуситов, расположенным в этом регионе.

Ранее принадлежащий мятежникам телеканал Al Masirah сообщил, что американские военные атаковали гражданский автомобиль в районе Эс-Саумаа. Информация о жертвах или пострадавших в результате удара не приводилась.