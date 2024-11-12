Российские миллиардеры теряют надежду на Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп навряд ли снимет с России санкции после вступления в должность, заявили шесть опрошенных Bloomberg российских миллиардеров.

Издание описывает своих собеседников как богатейших россиян, «чьи компании обеспечивают работой сотни тысяч человек и играют центральную роль в экономике страны», но не называет их имен. Как отмечает Bloomberg, в компаниях этих предпринимателей ведется собственный анализ российской экономики, результаты которого отличаются от представленных властями.

Опрошенные агентством предприниматели усомнились, что российская экономика продолжит расти теми же темпами, которые прогнозируются сейчас. По их мнению, она существенно изменилась с начала боевых действий. Даже если договоренность о прекращении огня в Украине будет достигнута, санкции не будут сняты в ближайшее время, считают они. Трамп в ходе предвыборной гонки не обещал снять с России санкции прямо, но говорил, что вводом ограничений США «отталкивают всех от себя».

Среди изменений, вызывающих беспокойство, собеседники Bloomberg назвали «деградацию производственных мощностей» на фоне ухода зарубежных компаний, а также существенное влияние оборонной промышленности на формирование экономики. Процесс импортозамещения, по их мнению, протекает медленно, а на рынке труда растет нехватка рабочей силы.

Тем не менее у России достаточно ресурсов, чтобы поддерживать свою экономику в условиях боевых действий в течение многих лет, отметили несколько бизнесменов.