Нетаньяху обратился к иранцам: «А знаете ли вы, что…»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня, 12 ноября, обратился к народу Ирана.

В своем видеообращении на английском языке он заявил: «Режим (верховного лидера Али) Хаменеи запустил сотни баллистических ракет по моей стране. Интересно, сообщил ли он вам, сколько стоила эта атака? Итак, сумма — 2,3 миллиарда долларов. 2,3 миллиарда долларов — это то, что они потратили из ваших драгоценных средств на бесполезные атаки».

«Эти ракеты нанесли Израилю незначительный ущерб, но какой вред они нанесли вам? Эти миллиарды могли бы пойти на транспорт и образование в Иране. Вместо этого Хаменеи показал жестокость своего режима и настроил мир против вашей страны. Он отобрал у вас деньги, которые принадлежали вам», — подчеркнул Нетаньяху.