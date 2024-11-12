Еще одна противница помощи Украине получила кресло у Трампа
Секретарем Департамента внутренней безопасности США станет губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм, сообщает Reuters.
Как пишет CNN, Департамент внутренней безопасности США контролирует все - от Таможенной и пограничной службы США и Миграционной и таможенной полиции до Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями и Секретной службы США.
СМИ напоминают, что в 2023 году Ноэм заявляла, что помощь Украине от США является стратегической ошибкой.
Губернатор объясняла свою позицию тем, что действия Вашингтона якобы толкают Россию к сотрудничеству с Китаем, а это значит, что РФ сможет воспользоваться «большим арсеналом китайского оружия».
Также она заявляла, что за последние пять лет США потратили больше средств на помощь Украине, чем на американо-мексиканскую границу.