Как пишет CNN, Департамент внутренней безопасности США контролирует все - от Таможенной и пограничной службы США и Миграционной и таможенной полиции до Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями и Секретной службы США.

СМИ напоминают, что в 2023 году Ноэм заявляла, что помощь Украине от США является стратегической ошибкой.

Губернатор объясняла свою позицию тем, что действия Вашингтона якобы толкают Россию к сотрудничеству с Китаем, а это значит, что РФ сможет воспользоваться «большим арсеналом китайского оружия».

Также она заявляла, что за последние пять лет США потратили больше средств на помощь Украине, чем на американо-мексиканскую границу.