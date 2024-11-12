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Еще одна противница помощи Украине получила кресло у Трампа

12 ноября 2024, 22:51 1112

Секретарем Департамента внутренней безопасности США станет губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм, сообщает Reuters.

Как пишет CNN, Департамент внутренней безопасности США контролирует все - от Таможенной и пограничной службы США и Миграционной и таможенной полиции до Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями и Секретной службы США.

СМИ напоминают, что в 2023 году Ноэм заявляла, что помощь Украине от США является стратегической ошибкой.

Губернатор объясняла свою позицию тем, что действия Вашингтона якобы толкают Россию к сотрудничеству с Китаем, а это значит, что РФ сможет воспользоваться «большим арсеналом китайского оружия».

Также она заявляла, что за последние пять лет США потратили больше средств на помощь Украине, чем на американо-мексиканскую границу.

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