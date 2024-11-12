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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку

Алиев: «Азербайджан называют нефтяным государством, это несправедливо»

12 ноября 2024, 23:00 1342

Доля Азербайджана в мировой добыче нефти составляет 0,7 процента, поэтому несправедливо называть его нефтяным государством, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия Саммита лидеров СОР29 в Баку.

«В XIX веке Азербайджан осуществлял более половины мировой добычи нефти. И если бы некоторые западные политики и СМИ назвали нас нефтяным государством тогда, это, наверное, было бы приемлемо. Но когда нас называют нефтяным государством сейчас, сегодня, это несправедливо и свидетельствует лишь о недостатке политической культуры и знаний. Сегодня доля Азербайджана в мировой добыче нефти составляет 0,7 процента, в мировой добыче газа — 0,9 процента.

Но фальшивые новостные СМИ страны, которая занимает первое место в мире по добыче нефти и газа и добывает в тридцать раз больше нефти, чем Азербайджан, называют нас нефтяным государством. Им лучше взглянуть на себя или хотя бы на своего соседа, который добывает в десять раз больше нефти, чем Азербайджан. Доля Азербайджана в мировых выбросах газа составляет всего 0,1 процента.

Нефть, газ, ветер, солнце, золото, серебро, медь - все это природные ресурсы. Нельзя обвинять страны в том, что они обладают этими ресурсами. Также нельзя ставить им в вину то, что они выводят эти ресурсы на рынок. Потому что рынок нуждается в них. Люди нуждаются в них. Итак, вот мое послание: как президент COP29, мы, конечно, будем решительно выступать за «зеленый» переход, и мы это делаем. Но в то же время мы должны быть реалистами.

Европейская комиссия также попросила нас удвоить поставки газа в Европу к 2027 году, и это отражено в Декларации, подписанной председателем Европейской комиссии и мной два года назад в Баку. К сожалению, двойные стандарты, привычка поучать другие страны и политическое лицемерие стали устоявшимся modus operandi (образом действий) некоторых политиков, контролируемых государством НПО и СМИ по производству фейковых новостей в некоторых западных странах», - сказал глава государства.

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