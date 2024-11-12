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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку
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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку

Российская армия прорвалась в Курахово

12 ноября 2024, 23:11 1452

Российская армия прорвала последнюю линию обороны к востоку от Курахово и продвинулась более чем на 1200 метров вглубь города, сообщил военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке.

По его словам, сейчас российские войска контролируют около 15% территории Курахово.

Украинские военные также писали раньше о том, что россияне вошли в Курахово с восточной стороны.

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