Российская армия прорвалась в Курахово

Российская армия прорвала последнюю линию обороны к востоку от Курахово и продвинулась более чем на 1200 метров вглубь города, сообщил военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке.

По его словам, сейчас российские войска контролируют около 15% территории Курахово.

Украинские военные также писали раньше о том, что россияне вошли в Курахово с восточной стороны.