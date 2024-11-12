Абхазы отказываются от Кабмина и премьера

Так называемый «парламентский комитет по государственно-правовой политике» сепаратистского режима в Абхазии рассмотрел «проект закона», который предусматривает упразднение Кабинета министров - коллегиального органа, формируемого президентом. Упразднение «Кабинета министров» повлечет за собой и упразднение «должностей премьер-министра и вице-премьеров».

В рамках законопроекта за «президентом» сепаратистов устанавливается право на роспуск «парламента» и назначение новых «парламентских выборов», если после трехкратного отклонения «парламентом» представленных кандидатур «министров» более одной трети должностей остаются вакантными. В настоящее время «президент» режима не наделен правом роспуска парламента.

За «президентом» закрепляются полномочия по утверждению «структуры центральных органов исполнительной власти» Абхазии.

Ранее в Абхазии представители оппозиции подрались с силовиками на Кодорском мосту во время протестов против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.