В Украине могут провести выборы

"Сейчас на устах киевских политиков две даты: 20 января 2025 года - дата инаугурации Трампа, первый момент для любого возможного прекращения огня и отмены военного положения, и 25 мая - самая ранняя дата выборов, которая обсуждается", – говорится в материале.

Выборы в Украине могут состояться уже в 2025 году. Самая ранняя дата – 25 мая, пишет издание The Economist.

Примечательно, что Офис президента Украины отрицает подготовку к выборам. Большинство источников издания скептически относятся к тому, что голосование состоится. Существуют вопросы относительно организации и легитимности этого процесса.

"Участвовать в предвыборной кампании сейчас было бы самоубийством", – считает народный депутат Ярослав Железняк.

Тем не менее определенная подготовительная работа, похоже, началась, пишут авторы. Региональные избирательные штабы мобилизуются, и ведется работа над списками кандидатов.