Британский мультимиллионер и депутат Ричард Тайс вторит Ильхаму Алиеву: «Нефть и газ - это сокровища»

Британский бизнесмен, депутат парламента и заместитель главы партии Reform UK Ричард Тайс согласен с оценкой президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что ископаемое топливо является «даром Божьим», и заявил, что Великобритания должна использовать свое «энергетическое сокровище», сообщает haqqin.az со ссылкой на The Telegraph.

«Хозяин COP29, президент Азербайджана, заявил, что нефть и газ - это дар Божий. Аминь. Мы можем снизить стоимость жизни, используя наши энергетические богатства - нефть и газ. Давайте сделаем людей лучше», - написал британский мультимиллионер на своей странице на платформе X.

Напомним, в ходе сегодняшнего выступления на церемонии открытия Саммита лидеров COP29 Ильхам Алиев, в частности, заявил: «Я говорил это несколько месяцев назад, и теперь все, кто хочет совершать нападки в мой адрес, я имею в виду международные СМИ, просто цитируют меня, что я сказал, что это дар Божий. И я хочу повторить это сегодня здесь, перед этой аудиторией: это дар Божий.

Нефть, газ, ветер, солнце, золото, серебро, медь - все это природные ресурсы. Нельзя обвинять страны в том, что они обладают этими ресурсами. Также нельзя ставить им в вину то, что они выводят эти ресурсы на рынок. Потому что рынок нуждается в них. Люди нуждаются в них. Итак, вот мое послание: как президент COP29 мы, конечно, будем решительно выступать за «зеленый» переход, и мы это делаем. Но в то же время мы должны быть реалистами».