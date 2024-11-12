Московским призывникам запретили покидать Россию

Московские военкоматы начали рассылать призывникам СМС-сообщения, в которых говорится, что на них наложены ограничения за неявку по повестке. Об этом пишет во вторник, 12 ноября, издание "Важные истории" со ссылкой на юриста Движения сознательных отказчиков (ДСО) Артема Клыгу.

В частности, в уведомлениях сказано, что призывнику закрыт выезд из России. "За дальнейшее уклонение от призыва на военную службу законодательством РФ предусмотрена уголовная ответственность", - также говорится в тексте.

В середине октября правозащитный проект "Идите лесом" сообщал, что электронные повестки начали рассылать в том числе и в Москве. Однако они, как утверждают правозащитники, пока не имеют юридической силы, а потому их можно игнорировать. Всероссийский запуск реестра электронных повесток на данный момент запланирован на январь 2025 года.