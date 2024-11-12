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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку

Россия готовит крупное наступление

01:02 873

Российские войска готовятся к возможному наступлению в Запорожской области. Его целью может быть штурм Запорожья, пишет The Economist со ссылкой на источники в украинской разведке. Издание отмечает, что на этом направлении уже начались бои.

Также сообщается, что российский президент Владимир Путин сейчас удерживает инициативу на фронте. По мнению издания, маловероятно, что он предложит прекращение огня до завершения нескольких боев.

В частности, речь также идет о наступлении россиян в районе города Курахово Донецкой области. The Economist пишет, что здесь российские силы имеют преимущество перед украинскими в размере шесть против одного, а "украинское отступление кажется неизбежным в ближайшее время".

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