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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку
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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку

Путин все-таки не решился лететь в Бразилию

01:04 525

Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Рио-де-Жанейро по поручению президента Владимира Путина, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев. Мероприятие состоится 18–19 ноября.

Бразилия — одна из стран, ратифицировавших Римский статут Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест Владимира Путина в марте 2023 года. Президент Бразилии Лула да Силва пригласил российского лидера на саммит, но отметил, что последствия визита он должен оценить сам.

В октябре Владимир Путин объяснил, что не поедет на саммит G20 в Бразилию, чтобы не «нарушать нормальную работу» мероприятия. При этом он отметил, что решения МУС можно «легко обойти», заключив межправсоглашение.

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