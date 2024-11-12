В США подтвердили, что северокорейцы воюют с украинцами

Северокорейские военнослужащие участвуют в боевых действия в Курской области. Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Пател.

Представитель Госдепа отмечает, что на территории России сейчас находятся свыше десяти тысяч солдат КНДР. По данным Патела, большинство из них участвуют в боевых операциях против Вооруженных сил Украины в Курской области.

5 ноября руководитель пресс-службы Госдепа Мэтью Миллер заявил о присутствии северокорейских солдат в Курской области. Он предположил, что они могут принять участие в боевых действиях в ближайшее время.