Грозные американские ракеты разместят у российских границ

В среду в польском Редзиково, на северо-западе страны, официально откроется американская база противоракетной обороны (ПРО). Этот объект, оснащенный системой Aegis Ashore, в минувшем июне достиг полной операционной готовности.

Новая база представляет собой важный элемент системы ПРО США и НАТО в Восточной Европе, находясь на расстоянии менее 300 км от российской границы.

Комплекс в Редзиково включает 24 пусковые установки Mk41, которые могут запускать как ракеты-перехватчики SM, предназначенные для нейтрализации баллистических ракет, так и крылатые ракеты Tomahawk, способные поражать цели на расстоянии до 1600 км.

На открытие приедут как представители США, так и высшее руководство Польши.