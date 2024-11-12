USD 1.7000
EUR 1.8255
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Нескончаемый поток высоких гостей в Баку
Новость дня
Нескончаемый поток высоких гостей в Баку

Грозные американские ракеты разместят у российских границ

01:41 214

В среду в польском Редзиково, на северо-западе страны, официально откроется американская база противоракетной обороны (ПРО). Этот объект, оснащенный системой Aegis Ashore, в минувшем июне достиг полной операционной готовности.

Новая база представляет собой важный элемент системы ПРО США и НАТО в Восточной Европе, находясь на расстоянии менее 300 км от российской границы.

Комплекс в Редзиково включает 24 пусковые установки Mk41, которые могут запускать как ракеты-перехватчики SM, предназначенные для нейтрализации баллистических ракет, так и крылатые ракеты Tomahawk, способные поражать цели на расстоянии до 1600 км.

На открытие приедут как представители США, так и высшее руководство Польши.

Хикмет Гаджиев рассказал, когда Азербайджан продолжит обсуждения с Арменией
Хикмет Гаджиев рассказал, когда Азербайджан продолжит обсуждения с Арменией
01:43 135
Грозные американские ракеты разместят у российских границ
Грозные американские ракеты разместят у российских границ
01:41 215
Россия готовит крупное наступление
Россия готовит крупное наступление
01:02 877
Что хуситы сделали с американским авианосцем?
Что хуситы сделали с американским авианосцем? обновлено 23:51
12 ноября 2024, 23:51 6092
В Кыргызстане готовился госпереворот: задержан генерал
В Кыргызстане готовился госпереворот: задержан генерал новость дополнена
12 ноября 2024, 20:00 5649
Алиев: «Азербайджан называют нефтяным государством, это несправедливо»
Алиев: «Азербайджан называют нефтяным государством, это несправедливо»
12 ноября 2024, 23:00 2285
Ильхам Алиев обратился с посланием: «У меня для вас плохие новости…»
Ильхам Алиев обратился с посланием: «У меня для вас плохие новости…» прямой эфир; обновлено 14:00; фото
12 ноября 2024, 14:00 20306
Российская армия прорвалась в Курахово
Российская армия прорвалась в Курахово
12 ноября 2024, 23:11 2430
И Роналдиньо прилетел в Баку
И Роналдиньо прилетел в Баку ДОБАВЛЕНО ВИДЕО
12 ноября 2024, 23:11 3341
Алиев рассказал премьеру Британии о подготовке к миру с Арменией
Алиев рассказал премьеру Британии о подготовке к миру с Арменией новость дополнена; фото
12 ноября 2024, 20:45 10832
Они и укажут путь Трампу
Они и укажут путь Трампу продолжение главной темы; все еще актуально
12 ноября 2024, 13:36 4298

ЭТО ВАЖНО

Хикмет Гаджиев рассказал, когда Азербайджан продолжит обсуждения с Арменией
Хикмет Гаджиев рассказал, когда Азербайджан продолжит обсуждения с Арменией
01:43 135
Грозные американские ракеты разместят у российских границ
Грозные американские ракеты разместят у российских границ
01:41 215
Россия готовит крупное наступление
Россия готовит крупное наступление
01:02 877
Что хуситы сделали с американским авианосцем?
Что хуситы сделали с американским авианосцем? обновлено 23:51
12 ноября 2024, 23:51 6092
В Кыргызстане готовился госпереворот: задержан генерал
В Кыргызстане готовился госпереворот: задержан генерал новость дополнена
12 ноября 2024, 20:00 5649
Алиев: «Азербайджан называют нефтяным государством, это несправедливо»
Алиев: «Азербайджан называют нефтяным государством, это несправедливо»
12 ноября 2024, 23:00 2285
Ильхам Алиев обратился с посланием: «У меня для вас плохие новости…»
Ильхам Алиев обратился с посланием: «У меня для вас плохие новости…» прямой эфир; обновлено 14:00; фото
12 ноября 2024, 14:00 20306
Российская армия прорвалась в Курахово
Российская армия прорвалась в Курахово
12 ноября 2024, 23:11 2430
И Роналдиньо прилетел в Баку
И Роналдиньо прилетел в Баку ДОБАВЛЕНО ВИДЕО
12 ноября 2024, 23:11 3341
Алиев рассказал премьеру Британии о подготовке к миру с Арменией
Алиев рассказал премьеру Британии о подготовке к миру с Арменией новость дополнена; фото
12 ноября 2024, 20:45 10832
Они и укажут путь Трампу
Они и укажут путь Трампу продолжение главной темы; все еще актуально
12 ноября 2024, 13:36 4298
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться