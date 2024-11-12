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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку
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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку

Хикмет Гаджиев рассказал, когда Азербайджан продолжит обсуждения с Арменией

01:43 136

Азербайджан и Армения вернутся к обсуждению текста мирного договора в следующем месяце. Об этом заявил ТАСС помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"В данный момент в повестке дня Азербайджана основная тематика - это COP29 до конца ноября, - сказал он на полях 29-й конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29) в Баку. - Наверняка, начиная с декабря, новый процесс начнется между Арменией и Азербайджаном относительно обсуждения и продолжения переговоров относительно текста мирного договора".

По словам Гаджиева, в тексте документа есть определенные вопросы. "Поэтому на уровне экспертов обсуждение и переговоры продолжаются, - добавил помощник президента Азербайджана. - Потому что армянская сторона вовремя не ответила на наши предложения относительно текста мирного договора. И поэтому мы чувствуем запоздалый процесс в этом контексте. Наверняка, начиная с декабря, будет уже новый процесс".

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