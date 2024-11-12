Американский военный получил 15 лет из-за Украины

"Суд приговорил Тейшейру к 15 годам тюрьмы", - сообщил офис окружного прокурора Массачусетса в соцсети Х.

Прокуроры требовали приговорить Джека Тейшейру к 17 годам тюрьмы, отмечая, что он совершил одно из самых значительных и серьезных нарушений Закона о шпионаже в истории США.

Ранее 22-летний Тейшейра признал, что незаконно собирал и передавал одни из самых секретных данных страны, и согласился на тюремный срок.

Военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Тейшейра был арестован по обвинению в утечке документов 13 апреля 2024 года. По данным Washington Post, он начал публиковать секретные документы на платформе Discord примерно в феврале 2022 года, с начала вторжения России в Украину. Сообщается, что Тейшейра считал войну в Украине "удручающей" и полагал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем различий".