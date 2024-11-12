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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку
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Нескончаемый поток высоких гостей в Баку

Критические переговоры США и Китая с участием Азербайджана

наш обзор
Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
02:55 476

Накануне в Баку в рамках саммита COP29 были организованы трехсторонние переговоры между США и Китаем при участии принимающей стороны — Азербайджана.

Репортер The Washington Post, освещающий саммит, сообщает, что целью переговоров является поиск путей для поддержки глобальных усилий по сокращению выбросов парниковых газов, включая метан и закись азота.

Хотя углекислый газ, или CO2, является наиболее распространенным парниковым газом в атмосфере Земли, это далеко не единственный фактор, способствующий повышению глобальной температуры. В частности, метан ответственен почти за треть глобального потепления со времен промышленной революции, согласно данным Международного энергетического агентства.

Репортер The Washington Post, освещающий саммит, сообщает, что целью переговоров является поиск путей для поддержки глобальных усилий по сокращению выбросов парниковых газов, включая метан и закись азота

Хотя метан разлагается гораздо быстрее, чем CO2, он удерживает в атмосфере примерно в 80 раз больше тепла в краткосрочной перспективе.

Соединенные Штаты подтолкнули Китай - крупнейшего в мире источника выбросов метана, к принятию обязательств по резкому сокращению выбросов метана.

Однако Китай пока сопротивляется растущему давлению со стороны климатических дипломатов США, в том числе во время сентябрьского визита в Пекин Джона Д. Подесты, старшего советника президента Джо Байдена по международной климатической политике.

Одним из инициаторов трехсторонних переговоров в Баку является Китай, однако журналист отмечает, что Пекин до сих пор не подписал глобальные обязательства по метану.

Среди подписавших обязательство стран — Канада, Франция, Германия, Нигерия и Пакистан. Но некоторые другие крупнейшие страны-эмитенты метана, включая Россию и Индию, также пока не присоединились.

Однако Китай пока сопротивляется растущему давлению со стороны климатических дипломатов США, в том числе во время сентябрьского визита в Пекин Джона Д. Подесты, старшего советника президента Джо Байдена по международной климатической политике

Китаю еще предстоит установить общенациональную цель по ограничению выбросов метана, но в этом месяце страна поставила цель не допустить утечки газа в секторе добычи угля, который является основным источником выбросов в стране.

Однако выполнение Соединенными Штатами своих обязательств по сокращению выбросов метана также остается под вопросом, так как до вступления Дональда Трампа в должность президента остается всего два месяца, и он уже заявил о намерении вновь вывести страну из Парижского соглашения по климату.

Тем не менее, администрация Байдена, незадолго до окончания своих полномочий, утвердила правила, согласно которым нефтегазовые компании впервые в истории будут облагаться налогом за выбросы метана в атмосферу. Утверждение этих правил совпало со вторым днем саммита COP29.

Чиновники Агентства по охране окружающей среды США объявили о правилах во время Конференции ООН по изменению климата в Баку.

Администратор Агентства по охране окружающей среды Майкл Риган заявил во вторник, что пока новый федеральный сбор будет действовать, и «повысит эффективность в нефтегазовом секторе, поддержит рабочие места в Америке, защитит чистый воздух и укрепит лидерство США на мировой арене».

Администратор Агентства по охране окружающей среды Майкл Риган заявил во вторник, что пока новый федеральный сбор будет действовать, и «повысит эффективность в нефтегазовом секторе, поддержит рабочие места в Америке, защитит чистый воздух и укрепит лидерство США на мировой арене»

Нефтегазовая промышленность считается крупнейшим промышленным источником выбросов метана в Соединенных Штатах. Этот согревающий планету газ может вытекать из скважин, трубопроводов, резервуаров для хранения и другой инфраструктуры ископаемого топлива. Большое количество метана также высвобождается крошечными микроорганизмами, которые живут в желудках коров, сельскохозяйственных полях и водно-болотных угодьях.

Закон президента Джо Байдена о климате, Закон о сокращении инфляции, уполномочил Агентство по охране окружающей среды взимать плату за расточительные выбросы метана крупными нефтегазовыми объектами. Плата начинается с 900 долларов за метрическую тонну выбросов в 2024 году, увеличивается до 1200 долларов в 2025 году и 1500 долларов в 2026 году.

Если сбор останется в силе до 2035 года — маловероятный сценарий после победы Трампа — это предотвратит попадание в атмосферу 1,2 миллиона тонн метана. Что эквивалентно удалению почти 8 миллионов автомобилей с бензиновым двигателем с дорог страны на год.

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