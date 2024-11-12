Критические переговоры США и Китая с участием Азербайджана

Накануне в Баку в рамках саммита COP29 были организованы трехсторонние переговоры между США и Китаем при участии принимающей стороны — Азербайджана. Репортер The Washington Post, освещающий саммит, сообщает, что целью переговоров является поиск путей для поддержки глобальных усилий по сокращению выбросов парниковых газов, включая метан и закись азота. Хотя углекислый газ, или CO2, является наиболее распространенным парниковым газом в атмосфере Земли, это далеко не единственный фактор, способствующий повышению глобальной температуры. В частности, метан ответственен почти за треть глобального потепления со времен промышленной революции, согласно данным Международного энергетического агентства.

Хотя метан разлагается гораздо быстрее, чем CO2, он удерживает в атмосфере примерно в 80 раз больше тепла в краткосрочной перспективе. Соединенные Штаты подтолкнули Китай - крупнейшего в мире источника выбросов метана, к принятию обязательств по резкому сокращению выбросов метана. Однако Китай пока сопротивляется растущему давлению со стороны климатических дипломатов США, в том числе во время сентябрьского визита в Пекин Джона Д. Подесты, старшего советника президента Джо Байдена по международной климатической политике. Одним из инициаторов трехсторонних переговоров в Баку является Китай, однако журналист отмечает, что Пекин до сих пор не подписал глобальные обязательства по метану. Среди подписавших обязательство стран — Канада, Франция, Германия, Нигерия и Пакистан. Но некоторые другие крупнейшие страны-эмитенты метана, включая Россию и Индию, также пока не присоединились.

Китаю еще предстоит установить общенациональную цель по ограничению выбросов метана, но в этом месяце страна поставила цель не допустить утечки газа в секторе добычи угля, который является основным источником выбросов в стране. Однако выполнение Соединенными Штатами своих обязательств по сокращению выбросов метана также остается под вопросом, так как до вступления Дональда Трампа в должность президента остается всего два месяца, и он уже заявил о намерении вновь вывести страну из Парижского соглашения по климату. Тем не менее, администрация Байдена, незадолго до окончания своих полномочий, утвердила правила, согласно которым нефтегазовые компании впервые в истории будут облагаться налогом за выбросы метана в атмосферу. Утверждение этих правил совпало со вторым днем саммита COP29. Чиновники Агентства по охране окружающей среды США объявили о правилах во время Конференции ООН по изменению климата в Баку. Администратор Агентства по охране окружающей среды Майкл Риган заявил во вторник, что пока новый федеральный сбор будет действовать, и «повысит эффективность в нефтегазовом секторе, поддержит рабочие места в Америке, защитит чистый воздух и укрепит лидерство США на мировой арене».