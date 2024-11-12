Критические переговоры США и Китая с участием Азербайджана
Накануне в Баку в рамках саммита COP29 были организованы трехсторонние переговоры между США и Китаем при участии принимающей стороны — Азербайджана.
Репортер The Washington Post, освещающий саммит, сообщает, что целью переговоров является поиск путей для поддержки глобальных усилий по сокращению выбросов парниковых газов, включая метан и закись азота.
Хотя углекислый газ, или CO2, является наиболее распространенным парниковым газом в атмосфере Земли, это далеко не единственный фактор, способствующий повышению глобальной температуры. В частности, метан ответственен почти за треть глобального потепления со времен промышленной революции, согласно данным Международного энергетического агентства.
Хотя метан разлагается гораздо быстрее, чем CO2, он удерживает в атмосфере примерно в 80 раз больше тепла в краткосрочной перспективе.
Соединенные Штаты подтолкнули Китай - крупнейшего в мире источника выбросов метана, к принятию обязательств по резкому сокращению выбросов метана.
Однако Китай пока сопротивляется растущему давлению со стороны климатических дипломатов США, в том числе во время сентябрьского визита в Пекин Джона Д. Подесты, старшего советника президента Джо Байдена по международной климатической политике.
Одним из инициаторов трехсторонних переговоров в Баку является Китай, однако журналист отмечает, что Пекин до сих пор не подписал глобальные обязательства по метану.
Среди подписавших обязательство стран — Канада, Франция, Германия, Нигерия и Пакистан. Но некоторые другие крупнейшие страны-эмитенты метана, включая Россию и Индию, также пока не присоединились.
Китаю еще предстоит установить общенациональную цель по ограничению выбросов метана, но в этом месяце страна поставила цель не допустить утечки газа в секторе добычи угля, который является основным источником выбросов в стране.
Однако выполнение Соединенными Штатами своих обязательств по сокращению выбросов метана также остается под вопросом, так как до вступления Дональда Трампа в должность президента остается всего два месяца, и он уже заявил о намерении вновь вывести страну из Парижского соглашения по климату.
Тем не менее, администрация Байдена, незадолго до окончания своих полномочий, утвердила правила, согласно которым нефтегазовые компании впервые в истории будут облагаться налогом за выбросы метана в атмосферу. Утверждение этих правил совпало со вторым днем саммита COP29.
Чиновники Агентства по охране окружающей среды США объявили о правилах во время Конференции ООН по изменению климата в Баку.
Администратор Агентства по охране окружающей среды Майкл Риган заявил во вторник, что пока новый федеральный сбор будет действовать, и «повысит эффективность в нефтегазовом секторе, поддержит рабочие места в Америке, защитит чистый воздух и укрепит лидерство США на мировой арене».
Нефтегазовая промышленность считается крупнейшим промышленным источником выбросов метана в Соединенных Штатах. Этот согревающий планету газ может вытекать из скважин, трубопроводов, резервуаров для хранения и другой инфраструктуры ископаемого топлива. Большое количество метана также высвобождается крошечными микроорганизмами, которые живут в желудках коров, сельскохозяйственных полях и водно-болотных угодьях.
Закон президента Джо Байдена о климате, Закон о сокращении инфляции, уполномочил Агентство по охране окружающей среды взимать плату за расточительные выбросы метана крупными нефтегазовыми объектами. Плата начинается с 900 долларов за метрическую тонну выбросов в 2024 году, увеличивается до 1200 долларов в 2025 году и 1500 долларов в 2026 году.
Если сбор останется в силе до 2035 года — маловероятный сценарий после победы Трампа — это предотвратит попадание в атмосферу 1,2 миллиона тонн метана. Что эквивалентно удалению почти 8 миллионов автомобилей с бензиновым двигателем с дорог страны на год.