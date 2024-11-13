Ветеран войны и разведчик: Трамп назвал новых глав Пентагона и ЦРУ

Новым министром обороны США станет ветеран американской армии и ведущий Fox News Пит Хегсет, ЦРУ возглавит бывший директор Национальной разведки Джон Рэтклифф. Назначение Хегсета — одно из ключевых и самых ожидаемых в новой администрации.

«Пит жесткий, умный и искренне верит в то, что Америка превыше всего, — говорится в заявлении Трампа. — С Питом во главе [Пентагона] враги Америки будут предупреждены — наши вооруженные силы снова станут великими, и Америка никогда не отступит».

Хегсету 44 года, он ветеран Национальной гвардии США, служил в Афганистане, Ираке и в Гуантанамо на Кубе. На телеканале Fox работает с 2014 года, в последнее время — в качестве соведущего Fox & Friends Weekend.

О Рэтклиффе, который в прошлом был конгрессменом от Техаса, Трамп сказал, что «он всегда был борцом за правду и честность с американским народом».

Рэтклифф возглавлял Национальную разведку США при первой администрации Трампа с 26 мая 2020 года по 20 января 2021 года. Сейчас ЦРУ возглавляет Уильям Бёрнс.

Трамп уже сделал несколько заявлений о потенциальных назначениях в его администрации. Он определился с кандидатурами государственного секретаря и советника по национальной безопасности. Главой Госдепа решено назначить сенатора Марко Рубио, а советником по нацбезопасности — конгрессмена из Флориды Майка Уолтца.