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Мехрибан Алиева парирует нападки

Миллиардеры Маск и Рамасвами тоже при должностях

09:32 1590

Избранный президент США Дональд Трамп предложил бизнесменам Илону Маску и Вивеку Рамасвами возглавить новый Департамент эффективности правительства (DOGE), передает BBC.

«Вместе эти два замечательных американца проложат путь моей администрации к ликвидации правительственной бюрократии, сокращению избыточного регулирования, сокращению расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств, что является важнейшим условием движения «Спасем Америку», — говорится в заявлении Трампа.

Аббревиатура нового департамента — DOGE — является отсылкой к названию криптовалюты Dogecoin, которую продвигает Илон Маск. Пока неясно, какую форму примет новая структура, отмечает BBC.

В заявлении Трампа говорится, что она будет «сотрудничать с Белым домом и [уже существующим] Управлением по бюджету для проведения крупномасштабных структурных реформ». Известно также, что Маск и Рамасвами будут выполнять эту работу до июля 2026 года. Неясно, истечет ли срок их полномочий после этого.

Илон Маск, богатейший человек на планете, постоянно присутствует в переходном штабе Трампа в Мар-а-Лаго. По сообщениям СМИ, он консультирует избранного президента по кандидатурам в новой администрации.

Во вторник вечером Трамп объявил, что поручает Маску работать с IT- предпринимателем и бывшим претендентом на должность кандидата в президенты от Республиканской партии Вивеком Рамасвами в Департаменте эффективности правительства, которому поручено определить меры по сокращению бюджета.

Комитет политических действий Маска потратил около 200 млн долларов на помощь президентской кампании Трампа, и он обещает продолжать финансировать усилия по продвижению программы избранного президента и помощи кандидатам-республиканцам на выборах в Конгресс.

Тем временем остается неясным, что будет с Робертом Кеннеди-младшим, еще одной ключевой фигурой. Трамп заявил, что планирует отвести бывшему демократу, который отказался от своей независимой кандидатуры и поддержал республиканца, роль в том, чтобы Америка снова стала «здоровой». «Он хочет сделать несколько вещей, и мы позволим ему сделать это», — сказал Трамп в речи после победы на выборах.

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