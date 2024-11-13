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Мехрибан Алиева парирует нападки
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Мехрибан Алиева парирует нападки

Россия ударила ракетами по Киеву

09:43 1684

Российские войска утром 13 ноября ударили ракетами по столице Украины. В городе раздаются взрывы, работает ПВО, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, призвав жителей оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Глава городской военной администрации Сергей Попко написал, что по Киеву были выпущены баллистические ракеты с самолетов Ту-95МС. Он предупредил, что из-за воздушной тревоги в городе в качестве меры предосторожности могут временно отключать электричество.

Данных о последствиях российского ракетного удара по Киеву пока нет.

«(Президент РФ Владимир) Путин прямо сейчас наносит ракетный удар по Киеву», - написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в телеграме.

На всей территории Украины утром в среду объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ ранее сообщали о движении групп «шахедов» в разных регионах, а также зафиксировали взлет бомбардировщиков Ту-95МС из Мурманской области.

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