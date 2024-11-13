Когда турецкие войска войдут в Сирию?

Политика Анкары традиционно отличается высокой динамичностью и многоплановостью. Во многом это связано с уникальным географическим положением Турции, на стыке Европы, Азии и Африки, где условия могут измениться в любой момент. И если всего месяц назад Девлет Бахчели, председатель Партии националистического движения и союзник правящей Партии справедливости и развития, призывал с парламентской трибуны лидера РПК Абдуллу Оджалана объявить о роспуске террористической Рабочей партии Курдистана, то сегодня ситуация выглядит принципиально иначе. До вылета в Баку президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на мемориальной церемонии, посвященной 86-й годовщине со дня смерти Мустафы Кемаля Ататюрка, дал сигнал о проведении на севере Сирии новых антитеррористических операций. Отметим, что неожиданными эти слова были лишь для тех, кто не обратил внимание на заявление о новой операции, которая начнется на севере Сирии, опубликованное 30 октября на странице Эрдогана в социальных сетях.

В этой записи президент Турции, решительно отвергнув спекуляции о возможном «мирном процессе» с террористами РПК, которые возникли на фоне обращения Бахчели к Оджалану, обозначил цели Анкары на новый период. По мнению политических обозревателей, заявление Эрдогана об операции на севере Сирии напрямую связано с победой Дональда Трампа на недавних президентских выборах в США. Как уже сообщал haqqin.az, Турция провела на севере Сирии в 2018 и 2019 годах, то есть в первый срок президентства Трампа, две крупные контртеррористические операции против подразделений РПК/ОНС, в результате которых от террористов были очищены такие стратегически важные территории, как Африн и Джераблус, а также частично создана буферная зона на южной границе. И хотя впоследствии Трамп пообещал полностью вывести американские войска из удерживаемых РПК/ОНС районов на севере Сирии, свое слово президент США так и не сдержал. Как утверждают аналитики, Трампа переубедили высокопоставленные военные Пентагона. Тем не менее после повторного избрания Дональда Трампа лидер Турции был в числе первых, кто поздравил его с победой на выборах. Одновременно в политических кулуарах Анкары возобновилась надежда на возврат к так называемой «телефонной дипломатии», эффективно зарекомендовавшей себя на американо-турецком треке в первую каденцию Трампа.

В частности, коснувшись деталей телефонной беседы с Дональдом Трампом, состоявшейся на прошлой неделе, Эрдоган подчеркнул важность ситуации на севере Сирии и вывода американских войск из региона. Напомнив новоизбранному президенту США о его предыдущих обещаниях, президент Турции выразил надежду, что Трамп все-таки сдержит свое слово. Из чего аналитики сделали вывод, что в ходе телефонного разговора Эрдоган и Трамп в деталях обсудили одну из самых острых проблем в американо-турецких отношениях — присутствие на севере Сирии вооруженных подразделений РПК/ОНС. Они также напомнили, что первая крупная операция Анкары против террористов РПК/ОНС началась в 2018 году после телефонного диалога Эрдогана и Трампа. Хотя, как уже сообщалось, Турция в период президентской гонки в США дистанцировалась от поддержки кого-либо из кандидатов, известно, что в июле глава МИД Хакан Фидан встретился во время саммита НАТО в Вашингтоне в июле этого года с Ричардом Гренеллом, советником Трампа по внешней политике и потенциальным кандидатом на пост госсекретаря США. Согласно информации, близкой к правительственным кругам газеты Yeni Şafak, Гренелл назвал Фидана «старым другом» и подчеркнул, что Вашингтон должен уважать Анкару как своего союзника по НАТО.