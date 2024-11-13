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Мехрибан Алиева парирует нападки
Новость дня
Мехрибан Алиева парирует нападки

МИД Азербайджана выступил с заявлением

09:59 1923

Международный суд ООН принял решение по продолжающимся международно-правовым искам Азербайджана против Армении в связи с массовыми нарушениями прав человека, совершенными против азербайджанцев, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана

«Азербайджан на протяжении десятилетий действовал в направлении привлечения Армении к ответственности за систематические этнические чистки в отношении более миллиона азербайджанцев. Таким образом, эти усилия не остались безрезультатными: этнические чистки и другие незаконные действия, совершенные Арменией в течение десятилетий оккупации международно признанной территории Азербайджана, будут подробно рассмотрены судом по существу.

Кроме того, суд по праву отклонил попытки Армении исключить из решения претензии к практике закладки мин и скрытых минных ловушек. Обеспечение справедливости для жертв, число которых до сих пор трагически растет в результате минной угрозы Армении, имеет исключительное значение. 10 ноября в результате взрыва мины пострадал еще один гражданин Азербайджана. Минирование жилых территорий не только подвергает опасности жизни ни в чем не повинных гражданских лиц, но и ставит под угрозу мирное соглашение, к достижению которого Азербайджан остается привержен.

Что касается первоначальных возражений Азербайджана, то важно, чтобы суд сохранил за собой право на полный анализ фактов и доказательств, связанных с ложными утверждениями Армении о расовой дискриминации, по существу. Азербайджан уверен, что изучение доказательств покажет, что никаких нарушений международного права допущено не было.

Международный суд не является единственной правовой платформой, куда Азербайджан подал иск против Армении. Азербайджан также выступает на других международных правовых форумах с целью получения компенсации и финансового возмещения за нарушение международного права в ряде других сфер, включая разрушение окружающей среды и энергетической инфраструктуры в период оккупации азербайджанской территории Арменией.

Мы продолжим прилагать усилия по привлечению Армении к ответственности за многочисленные нарушения международных прав человека в ходе десятилетней оккупации международно признанных территорий Азербайджана и связанных с ней конфликтов», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

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