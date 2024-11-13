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Мехрибан Алиева парирует нападки
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Мехрибан Алиева парирует нападки

Трамп назвал своего спецпосланника на Ближнем Востоке

10:10 595

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил в соцсетях, что назначил инвестора из Флориды Стивена Уиткоффа спецпосланником на Ближнем Востоке.

По его словам, Уиткофф - бизнесмен, который делал каждый проект, в котором участвовал, успешным.

В биографии Уиткоффа говорится, что у него нет опыта работы на Ближнем Востоке, в основном он занимался проектами в сфере недвижимости в США.

Ранее Уиткофф стал сопредседателем комитета по инаугурации Трампа, также он неоднократно собирал средства на избирательную кампанию Трампа и сопровождал его на предвыборных митингах.

Кроме того, Трамп выдвинул кандидатуру бывшего губернатора штата Арканзас Майка Хакаби на пост посла США в Израиле.

«Высокоуважаемый губернатор Арканзаса Майк Хакаби номинирован на пост посла США в Израиле», - говорится в заявлении Трампа, опубликованном в его телеграм-канале. «Майк будет неустанно работать над установлением мира на Ближнем Востоке!» - заявил Трамп.

Кандидатуру Хакаби на должность посла в Израиле должен утвердить Сенат США.

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