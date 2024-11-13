Бунт против России: чем возмущены абхазы?

С прошлого вечера в Абхазии не стихает волна протестов, сторонники оппозиции перекрыли все мосты на дорогах, ведущих в Сухуми, что привело к многокилометровым заторам. Причиной протестов стала ратификация «парламентом» Абхазии инвестиционного соглашения с Россией. В соответствии с ним, отныне граждане России могут приобретать в Абхазии недвижимость и земельные участки, а также заниматься строительством жилых комплексов. Напомним, что абхазская оппозиция уже давно выступает против этого соглашения. Как следствие, несколько месяцев назад Россия решила наказать Сухуми за упрямство и прекратила выплачивать абхазским чиновникам зарплаты, а также другие субсидии для многочисленных сепаратистских структур.

В конце концов, «правительство» Абхазии было вынуждено подписать это соглашение, которое, по мнению оппозиции, резко ограничивает «суверенитет» Абхазии и, фактически, превращает ее в часть Российской Федерации. И в ходе «парламентской» процедуры ратификации этого документа произошла стычка между сторонниками оппозиции и депутатами сепаратистского режима, после которой сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких представителей оппозиционных партий, что лишь усилило градус протестов. Тысячи сторонников оппозиции собрались в центре Сухуми и заблокировали центральные улицы. Наблюдатели сообщили о столкновениях протестующих с силовиками. Выступивший на экстренном заседании Совета безопасности «президент» Абхазии Аслан Бжания заверил жителей Сухуми, что обстановка на территории «республики» находится под контролем властей. Охрану канцелярии абхазского «президента» обеспечивают нескольких вооружённых подразделений на бронетехнике.

К утру 12 ноября, после того, как представители власти пообещали освободить оппозиционеров, задержанных после драки в «парламенте», напряжение несколько спало, и протестующие согласились разблокировать Кодорский мост, который ведет к дороге в Грузию. При этом митингующие предупредили, что перекроют его вновь, если их требования не будут выполнены. Что протестующие и сделали к полудню, перекрыв все выезды из Сухуми. Комментируя события в Абхазии, российский политолог Евгений Михайлов отметил, что, когда в 2008 году Москва признала независимость Абхазии, местные политики и население автономной республики, входившей в советские времена в состав Грузии, искренне надеялись на полную независимость, хотя и прекрасно понимали, что без поддержки России существование Абхазия невозможно. «О том, куда, как правило, кладут бесплатный сыр, абхазцы тогда особо не задумывались, - отметил Михайлов. – Ну, а Россия напомнила им об этом спустя без малого тридцать лет, дав понять абхазам, что политика и альтруизм – понятия несовместимые. И потребовала от властей Сухуми снять все законодательные ограничения, не позволявшие российским бизнесменам инвестировать в Абхазию, приобретать на ее территории недвижимость и земельные участки, а также создавать с абхазскими предпринимателями совместные предприятия». По слова политолога, эти требования усугублялись многолетней практикой, в рамках которой власти Абхазии, активно осваивая инвестиции Кремля, нередко обманывали российских бизнесменов.

«Они использовали российские инвестиции для разворовывания и личного обогащения, - утверждает Михайлов. - В свое время была достигнута предварительная договоренность о том, чтобы на территории Абхазии должны начать работать законы Российской Федерации. Чего в итоге не случилось. В результате многие преступники прячутся на территории Абхазии, где они недосягаемы для российского законодательства. Характерно также, что россияне не могут купить землю в Абхазии, а вот в обратную сторону такого ограничения нет. Поэтому бизнесменов из РФ, создававших в Абхазии совместные предприятия, часто обманывали. К примеру, у них отбирали имущество и деньги, которые вкладывались через абхазских соучредителей в бизнес. В конце концов, России это надоело, и она начала ставить условия». Как объяснил российский политолог, в самой Абхазии действуют множество финансируемых Западом оппозиционных некоммерческих организаций (НКО), которые, скорее всего, и стоят за нынешними протестами. Кроме того, большое влияние на Сухуми имеет Турция. Но, по мнению Михайлова, Россия приложит максимум усилий, чтобы стабилизировать ситуацию. «Все-таки Абхазия — это не Грузия, - говорит он. - Там всего полумиллионное население, да и то достаточно разрозненное. Думаю, они немного покричат и успокоятся». Михайлов убежден, что Абхазия физически не сможет существовать без России. В случае, если Сухуми лишится российской эгиды, единственный вариант для абхазов— это конфедерация с Грузией и Южной Осетией.