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Мехрибан Алиева парирует нападки
Новость дня
Мехрибан Алиева парирует нападки

Американцы наказали иранских прокси в Сирии

10:19 469

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов 12 ноября по целям поддерживаемой Ираном группировки в Сирии в ответ на нападения на американскую базу на северо-востоке страны.

«Сегодня [12 ноября] силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли удары по складу оружия и логистическому штабу группировки ополченцев, поддерживаемой Ираном», - говорится в сообщении, опубликованном в X.

Согласно публикации, удары были нанесены в ответ на ракетный обстрел американского персонала на патрульной базе США в Эш-Шаддади.

Командование отметило, что американские объекты, военнослужащие США и их партнеры не пострадали.

В заявлении также говорится, что атака ограничит возможности проиранских группировок планировать и совершать нападения на американские и коалиционные силы в регионе.

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