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Мехрибан Алиева парирует нападки
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Мехрибан Алиева парирует нападки

Пентагон частично признал атаку хуситов на американские корабли

10:24 426

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали два ракетных эсминца в Красном море баллистическими и противокорабельными крылатыми ракетами, заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Силы CENTCOM (Центральное командование армии США) успешно отразили несколько атак хуситов во время прохождения через Баб-эль-Мандебский пролив. Ракетные эсминцы USS Spruance и USS Stockdale в ходе прохождения были атакованы по меньшей мере восемью БПЛА, пятью противокорабельными баллистическими ракетами и тремя противокорабельными крылатыми ракетами. Корабли не повреждены, экипаж не пострадал», — сказал Райдер.

Он подчеркнул, что силы CENTCOM сохраняют «неотъемлемое право на самооборону» и что командование США принимает все необходимые шаги для защиты своих военнослужащих.

Накануне военный представитель хуситов Яхья Сариа объявил, что повстанцы, помимо двух американских эсминцев, также атаковали авианосец «Авраам Линкольн». Причем операция против эсминцев была проведена в Красном море, а против авианосца — в Аравийском море. Атаки провели с помощью ракет и беспилотников, утверждал Сариа. По его словам, операции продолжались восемь часов, группировка «достигла своих целей».

Райдер, отвечая на вопрос о нападении на «Авраам Линкольн», сказал, что ему ничего об этом не известно.

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