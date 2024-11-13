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Мехрибан Алиева парирует нападки
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Мехрибан Алиева парирует нападки

ХАМАС – последняя карта Катара

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Икрам Нур, автор haqqin.az
10:32 637

Три прошедших дня все внимание Ближнего Востока приковывали новости, так или иначе связанные с Катаром. То он отказался от посредничества в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, то он согласился выслать из страны руководство группировки ХАМАС после их отказа принять соглашение о прекращении огня и освобождении заложников в рамках войны с Израилем.

Слухи множились и обрастали деталями о разрыве Катара и ХАМАС – но официальный представитель Дохи, Маджид Аль Ансари в своем сообщении поставил на них точку: Катар поставил свое посредничество на паузу, он по-прежнему остается каналом связи между заинтересованными сторонами и в этом качестве способствовал достижению прекращения огня на предыдущих этапах палестино-израильского конфликта. И ни о каком удалении представительства ХАМАС в Дохе речи быть не может.

Катар может и статуса посредника лишиться, в регионе достаточно игроков, которые его с радостью подхватят

Что, с катарской точки зрения, выглядит вполне логичным и полностью соответствует его интересам оставаться посредником в переговорах с самыми неоднозначными сторонами, сегодня это ХАМАС, вчера – Талибан, а ранее – Иран. Потому что посредничество стало частью бизнеса Катара, бизнеса весьма для него прибыльного, пусть и не столько в финансовом, сколько в политическом отношении.

Хотя, и финансовая составляющая здесь играет не последнюю роль – финансовые потоки ХАМАС и международная помощь Палестине идут через Доху, что само по себе Катару достаточно выгодно. Так что – никакого альтруизма и бескорыстного миротворчества ради «мира во всем мире», Доха четко понимает, что, где и сколько она может заработать на своем посредничестве. И не намерена этого лишаться, заставляя всех поверить в собственную уникальность.

Кстати, этот бизнес не стал для Катара подарком с небес. Доха в буквальном смысле «отжала» его у Омана, который ранее был вполне в нем успешен – но по причинам, до сих пор не вполне понятным, отказался им заниматься, без боя уступив свои позиции катарцам. Остается лишь гадать, почему это произошло, для большинства аналитиков это так и остается загадкой – но факт остается фактом, теперь «посредник №1» — это Катар, и там проходят самые щекотливые переговоры и негласные консультации, которые определяют развитие событий на Ближнем Востоке.

Катару надо определиться с тем, кто теперь будет лидером ХАМАС, поскольку коллективное руководство, провозглашенное группировкой – явно нежизнеспособная схема

В нынешней ситуации как эпизоде борьбы за сохранение Катаром статуса уникального посредника, повторюсь, нет ничего необычного. Ситуация в корне изменилась. И в Белый дом вскоре придет новый хозяин – и ХАМАС нынче не тот. Поэтому Катару с одной стороны, нужно понять, чего хочет Дональд Трамп от израильско-палестинского урегулирования – а с другой, определиться с тем, кто теперь будет лидером ХАМАС, поскольку коллективное руководство, провозглашенное группировкой – явно нежизнеспособная схема. А потом этого нового лидера приручить и поставить под контроль.

Пока этого не произошло – временная пауза просто необходима, чтобы не наделать ошибок. А то ведь можно и статуса посредника лишиться, в регионе достаточно игроков, которые его с радостью подхватят, оттеснив Катар на периферию.

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