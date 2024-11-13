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Мехрибан Алиева парирует нападки
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Мехрибан Алиева парирует нападки

Россия списала многомиллиардный долг Африке

11:53 1437

Россия уже списала долги африканским государствам на общую сумму $20 млрд. Об этом сообщил ТАСС спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов.

«Около [$]20 млрд списали. У нас сейчас есть программа рефинансирования, чтобы долги перефокусировать на проекты развития», — сказал Богданов, также отметив, что эти средства используются для реализации социально-экономических проектов в странах Африки.

Прошлым летом президент России Владимир Путин сообщал о списании $23 млрд долгов африканских стран.

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