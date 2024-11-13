Гражданку Таджикистана обвиняют в шпионаже на Россию

The Insider передает, что таджикистанку задержали в тот момент, когда она обратилась в миграционную службу этой страны для решения вопроса о продлении срока пребывания в Косово. Власти утверждают, что ее присутствие в стране «представляет угрозу национальной безопасности» и, скорее всего, Атомамадову выдворят из Косово. В настоящее время уроженка Таджикистана содержится в изоляторе временного содержания для иностранцев.

Родственники Ситоры Атомамадовой в Хороге в беседе с Радио Озоди рассказали, что они не верят в версию, что Ситора занималась шпионажем в пользу России. По их словам, Атомамадова последние 15-20 лет проживает в Косово и у нее нет российского гражданства. Восемь лет назад она единственный раз посещала Россию для обмена своего таджикского паспорта.

Также сообщается, что женщина раньше работала учителем английского языка и у нее хроническая болезнь легких.