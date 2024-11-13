USD 1.7000
EUR 1.8255
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Мехрибан Алиева парирует нападки
Новость дня
Мехрибан Алиева парирует нападки

Гражданку Таджикистана обвиняют в шпионаже на Россию

12:05 1059

Власти Косово задержали гражданку Таджикистана 52-летнюю Ситору Атомамадову по обвинению в шпионаже в пользу России.

The Insider передает, что таджикистанку задержали в тот момент, когда она обратилась в миграционную службу этой страны для решения вопроса о продлении срока пребывания в Косово. Власти утверждают, что ее присутствие в стране «представляет угрозу национальной безопасности» и, скорее всего, Атомамадову выдворят из Косово. В настоящее время уроженка Таджикистана содержится в изоляторе временного содержания для иностранцев.

Родственники Ситоры Атомамадовой в Хороге в беседе с Радио Озоди рассказали, что они не верят в версию, что Ситора занималась шпионажем в пользу России. По их словам, Атомамадова последние 15-20 лет проживает в Косово и у нее нет российского гражданства. Восемь лет назад она единственный раз посещала Россию для обмена своего таджикского паспорта.

Также сообщается, что женщина раньше работала учителем английского языка и у нее хроническая болезнь легких.

Представитель НАТО: «Если бы у России не было ядерного оружия…»
Представитель НАТО: «Если бы у России не было ядерного оружия…» видео
14:26 111
Заявления Алиева на саммите в Баку
Заявления Алиева на саммите в Баку прямой эфир; добавлено фото; обновлено 14:12
14:12 1510
«Надеемся, повторения не будет»: требование России Израилю
«Надеемся, повторения не будет»: требование России Израилю
14:07 684
Россия обещает «ответ»
Россия обещает «ответ» ОБНОВЛЕНО 13:31
13:31 6683
Битва за Донбасс: у Украины все плохо
Битва за Донбасс: у Украины все плохо
13:24 1359
Ильхам Алиев встретился с главой Европейского банка реконструкции и развития
Ильхам Алиев встретился с главой Европейского банка реконструкции и развития фото
13:07 797
Мишустин в Баку
Мишустин в Баку фото
13:05 1950
ХАМАС – последняя карта Катара
ХАМАС – последняя карта Катара горячая тема
10:32 2265
Мехрибан Алиева парирует нападки
Мехрибан Алиева парирует нападки почти официоз
08:55 6845
Алиев и Мирзиёев по видеосвязи открыли швейную фабрику в Ханкенди
Алиев и Мирзиёев по видеосвязи открыли швейную фабрику в Ханкенди добавлено фото
12:14 2240
Глава Минздрава о разработке систем раннего предупреждения
Глава Минздрава о разработке систем раннего предупреждения
11:31 1112

ЭТО ВАЖНО

Представитель НАТО: «Если бы у России не было ядерного оружия…»
Представитель НАТО: «Если бы у России не было ядерного оружия…» видео
14:26 111
Заявления Алиева на саммите в Баку
Заявления Алиева на саммите в Баку прямой эфир; добавлено фото; обновлено 14:12
14:12 1510
«Надеемся, повторения не будет»: требование России Израилю
«Надеемся, повторения не будет»: требование России Израилю
14:07 684
Россия обещает «ответ»
Россия обещает «ответ» ОБНОВЛЕНО 13:31
13:31 6683
Битва за Донбасс: у Украины все плохо
Битва за Донбасс: у Украины все плохо
13:24 1359
Ильхам Алиев встретился с главой Европейского банка реконструкции и развития
Ильхам Алиев встретился с главой Европейского банка реконструкции и развития фото
13:07 797
Мишустин в Баку
Мишустин в Баку фото
13:05 1950
ХАМАС – последняя карта Катара
ХАМАС – последняя карта Катара горячая тема
10:32 2265
Мехрибан Алиева парирует нападки
Мехрибан Алиева парирует нападки почти официоз
08:55 6845
Алиев и Мирзиёев по видеосвязи открыли швейную фабрику в Ханкенди
Алиев и Мирзиёев по видеосвязи открыли швейную фабрику в Ханкенди добавлено фото
12:14 2240
Глава Минздрава о разработке систем раннего предупреждения
Глава Минздрава о разработке систем раннего предупреждения
11:31 1112
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться