В Севастополе взорвался автомобиль: погиб командир бригады
Погибшим при взрыве внедорожника в Севастополе оказался командир 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота капитан 1-го ранга Валерий Т.
47-летний офицер ехал в потоке машин по улице Шевченко, когда около 10 утра прогремел взрыв. На помощь ему оперативно подоспели прохожие, а через шесть минут на место прибыли экстренные службы.
Спасти военнослужащего не удалось. Взрывом ему оторвало ноги и разорвало таз. По предварительной версии, сработало взрывное устройство, заложенное под днище автомобиля в его передней части.
*** 12:19
В Севастополе взорвался автомобиль, погиб российский военный. Первыми об этом сообщили близкие к силовикам российские телеграм-каналы. Позже информацию подтвердил «губернатор» города Михаил Развожаев.
По его словам, в автомобиле произошел взрыв в момент, когда там находится военнослужащий. «Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии», — отметил Развожаев.
Причиной взрыва могло стать взрывное устройство, заявили телеграм-каналы. По некоторым данным, погибшим был капитан Черноморского флота. Официально эта информация не подтверждена.
November 13, 2024