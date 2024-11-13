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Мехрибан Алиева парирует нападки
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Мехрибан Алиева парирует нападки

В Севастополе взорвался автомобиль: погиб командир бригады

обновлено 12:30; видео
12:30 1844

Погибшим при взрыве внедорожника в Севастополе оказался командир 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота капитан 1-го ранга Валерий Т.

47-летний офицер ехал в потоке машин по улице Шевченко, когда около 10 утра прогремел взрыв. На помощь ему оперативно подоспели прохожие, а через шесть минут на место прибыли экстренные службы.

Спасти военнослужащего не удалось. Взрывом ему оторвало ноги и разорвало таз. По предварительной версии, сработало взрывное устройство, заложенное под днище автомобиля в его передней части.

*** 12:19

В Севастополе взорвался автомобиль, погиб российский военный. Первыми об этом сообщили близкие к силовикам российские телеграм-каналы. Позже информацию подтвердил «губернатор» города Михаил Развожаев.

По его словам, в автомобиле произошел взрыв в момент, когда там находится военнослужащий. «Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии», — отметил Развожаев.

Причиной взрыва могло стать взрывное устройство, заявили телеграм-каналы. По некоторым данным, погибшим был капитан Черноморского флота. Официально эта информация не подтверждена.

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