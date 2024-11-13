В Севастополе взорвался автомобиль: погиб командир бригады

Погибшим при взрыве внедорожника в Севастополе оказался командир 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота капитан 1-го ранга Валерий Т.

47-летний офицер ехал в потоке машин по улице Шевченко, когда около 10 утра прогремел взрыв. На помощь ему оперативно подоспели прохожие, а через шесть минут на место прибыли экстренные службы.

Спасти военнослужащего не удалось. Взрывом ему оторвало ноги и разорвало таз. По предварительной версии, сработало взрывное устройство, заложенное под днище автомобиля в его передней части.