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Мехрибан Алиева парирует нападки
Новость дня
Мехрибан Алиева парирует нападки

В Баку объявили дату выборов президента Грузии

12:22 1666

Выборы президента Грузии состоятся, предположительно, в начале января 2025 года. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в кулуарах COP29 в Баку.

«Будут подведены итоги парламентских выборов, и на десятый день после этого пройдет первое заседание парламента. После этого начнется парламентская жизнь, и вскоре, предположительно, в начале января, состоятся президентские выборы. После этого состоится инаугурация президента», - отметил он.

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