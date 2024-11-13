В Баку объявили дату выборов президента Грузии

Выборы президента Грузии состоятся, предположительно, в начале января 2025 года. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в кулуарах COP29 в Баку.

«Будут подведены итоги парламентских выборов, и на десятый день после этого пройдет первое заседание парламента. После этого начнется парламентская жизнь, и вскоре, предположительно, в начале января, состоятся президентские выборы. После этого состоится инаугурация президента», - отметил он.