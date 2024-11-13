Заявления Алиева на саммите в Баку

«Я обращаюсь к развитым странам, особенно к странам с колониальным прошлым, чтобы они оказали помощь малым островным государствам», - призвал глава государства.

Так сказал президент Ильхам Алиев 13 ноября, выступая на Саммите малых островных развивающихся государств (SIDS), проводимом в рамках СОР29 в Баку.

Сотрудничество Азербайджана как страны, принимающей СОР29, с малыми островными развивающимися государствами поднялось на более высокий уровень. Сегодня их голос должен быть услышан на глобальной арене.

Президент Алиев указал, что Азербайджан оказывает поддержку малым островным государствам: «Мы оказали помощь ряду стран, пострадавших от стихийных бедствий, ураганов, землетрясений и наводнений… Мы также оказали помощь в сфере продовольственной безопасности и защиты культурного наследия. Многие малые островные страны воспользовались нашими стипендиальными программами, их граждане получили образование в университетах Азербайджана… Во время председательства в Движении неприсоединения мы оказали помощь более 80 странам, в том числе 20 малым островным государствам. Устранение проблем, с которыми столкнулись малые островные развивающиеся государства, находится в центре усилий, прилагаемых Азербайджаном на СОР29».

Напомнив, что в Бакинском коммюнике, принятом в мае этого года, особо подчеркнута важность СОР29 и доступа к климатическому финансированию, глава государства отметил: «В связи с началом деятельности в сентябре этого года Фонда для возмещения потерь и ущерба в Баку был достигнут серьезный прогресс. Сейчас процесс должен быть завершен с целью предоставления финансов нуждающимся странам и особенно малым островным государствам».

Глава государства заметил, что сегодня заморские территории Франции и Нидерландов, особенно те, что расположены в Тихом океане и на Карибских островах, сталкиваются с серьезными трудностями. Подчеркнув, что эти территории наиболее подвержены воздействию изменений климата, президент Алиев отметил: «Повышение уровня моря, стихийные бедствия, утрата биоразнообразия представляют собой большую угрозу для этих регионов. Голоса этих государств грубо подавляются органами власти метрополий».

В своем выступлении Ильхам Алиев обратил внимание, что Новая Каледония и Французская Полинезия были объявлены ООН самоуправляющимися территориями. Однако эти проблемы (колониальные правила – ред.) сохраняются там до сих пор.

Глава государства заметил, что природа Французской Полинезии подверглась серьезной деградации в результате многочисленных ядерных испытаний со стороны Франции. «А если учесть 17 ядерных испытаний, проведенных Францией в Алжире во время оккупации, то можно представить объем ущерба, нанесенного экосистеме Земли.

Франция, управляемая режимом Макрона, в последнее время нарушала права человека, в том числе совершив убийства и ранив многих граждан во время законных демонстраций в Новой Каледонии», - сказал президент Алиев.