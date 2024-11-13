Заявления Алиева на саммите в Баку
Сотрудничество Азербайджана как страны, принимающей СОР29, с малыми островными развивающимися государствами поднялось на более высокий уровень. Сегодня их голос должен быть услышан на глобальной арене.
Так сказал президент Ильхам Алиев 13 ноября, выступая на Саммите малых островных развивающихся государств (SIDS), проводимом в рамках СОР29 в Баку.
«Я обращаюсь к развитым странам, особенно к странам с колониальным прошлым, чтобы они оказали помощь малым островным государствам», - призвал глава государства.
Президент Алиев указал, что Азербайджан оказывает поддержку малым островным государствам: «Мы оказали помощь ряду стран, пострадавших от стихийных бедствий, ураганов, землетрясений и наводнений… Мы также оказали помощь в сфере продовольственной безопасности и защиты культурного наследия. Многие малые островные страны воспользовались нашими стипендиальными программами, их граждане получили образование в университетах Азербайджана… Во время председательства в Движении неприсоединения мы оказали помощь более 80 странам, в том числе 20 малым островным государствам. Устранение проблем, с которыми столкнулись малые островные развивающиеся государства, находится в центре усилий, прилагаемых Азербайджаном на СОР29».
Напомнив, что в Бакинском коммюнике, принятом в мае этого года, особо подчеркнута важность СОР29 и доступа к климатическому финансированию, глава государства отметил: «В связи с началом деятельности в сентябре этого года Фонда для возмещения потерь и ущерба в Баку был достигнут серьезный прогресс. Сейчас процесс должен быть завершен с целью предоставления финансов нуждающимся странам и особенно малым островным государствам».
Глава государства заметил, что сегодня заморские территории Франции и Нидерландов, особенно те, что расположены в Тихом океане и на Карибских островах, сталкиваются с серьезными трудностями. Подчеркнув, что эти территории наиболее подвержены воздействию изменений климата, президент Алиев отметил: «Повышение уровня моря, стихийные бедствия, утрата биоразнообразия представляют собой большую угрозу для этих регионов. Голоса этих государств грубо подавляются органами власти метрополий».
В своем выступлении Ильхам Алиев обратил внимание, что Новая Каледония и Французская Полинезия были объявлены ООН самоуправляющимися территориями. Однако эти проблемы (колониальные правила – ред.) сохраняются там до сих пор.
Глава государства заметил, что природа Французской Полинезии подверглась серьезной деградации в результате многочисленных ядерных испытаний со стороны Франции. «А если учесть 17 ядерных испытаний, проведенных Францией в Алжире во время оккупации, то можно представить объем ущерба, нанесенного экосистеме Земли.
Франция, управляемая режимом Макрона, в последнее время нарушала права человека, в том числе совершив убийства и ранив многих граждан во время законных демонстраций в Новой Каледонии», - сказал президент Алиев.
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В рамках COP29 в Баку проходит Саммит лидеров малых островных развивающихся государств по изменению климата.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает на мероприятии.