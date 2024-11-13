Российские военные сбежали из части. Идет розыск

Из воинской части в поселке Коченево Новосибирской области сбежали десять человек, сообщил глава Коченевского района Евгений Антипов. По его словам, они уехали из части на такси в течение 30 минут и не совершали преступлений на территории района.

Военнослужащие устроили побег вечером 12 ноября, большинство из них — жители Краснодарского края, рассказал изданию НГС осведомленный источник. По его словам, шестеро солдат направились в Кемеровскую область. При этом среди них были те, кто ранее уже самовольно оставлял воинские подразделения на территории России.

Всего к воинской части в Коченево прикомандировали около 30 человек из Центрального военного округа, которые до этого сбегали из воинских частей по различным причинам, отметил собеседник издания. В Коченево их могли собрать, чтобы отправить на войну, пишет НГС.

По данным телеграм-канала Baza, пятерых сбежавших уже задержала полиция, а остальные объявлены в розыск. В чате жителей Коченево сотрудник местной полиции сообщил, что беглецы не вооружены.

Согласно подсчетам «Медиазоны», с января по июль российские военные суды приняли к рассмотрению 5204 дела о самовольном оставлении места службы (статья 337 УК). Это больше, чем за весь 2023 год — тогда в судебные инстанции поступило 5096 подобных дел.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину фигурантами уголовных дел об отказе от службы стали более 10 тыс. россиян, подсчитывало издание. В эту статистику входят не только те, кого привлекли по статье о самоволке, но и военные, обвиненные в неисполнении приказа (статья 332 УК), а также дезертиры (статья 338 УК). К середине июня 8594 из них уже были осуждены.

Скорость рассмотрения таких дел составляет около 800 приговоров в месяц, или примерно 40 решений за один рабочий день. Чаще всего судьи назначают условные сроки, что позволяет командованию отправлять военнослужащих на фронт в Украину. Всего в России 100 гарнизонных и 9 окружных/флотских военных судов.

Сейчас за любое самовольное оставление части судят как за преступление, совершенное в период мобилизации. Наказание по вышеназванным и другим «военным» статьям ужесточили одновременно с массовым призывом россиян на войну, о котором президент Владимир Путин объявил 21 сентября 2022 года.