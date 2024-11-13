Украинские войска «готовы отступить» из Курахово Донецкой области, «но пока нет приказа сверху». Об этом газете Financial Times сказал один из украинских командиров-артиллеристов.

Издание приводит оценку военного аналитического центра CDS, что к декабрю «линия фронта, вероятно, сместится на 30-35 км к западу от своего нынешнего положения». Чтобы удержать фронт, Украина планирует призвать еще 160 000 военнослужащих в период с ноября по февраль. Но эти цели нереалистичны, пишет FT.

«Военные эксперты и один высокопоставленный киевский чиновник выразили скептицизм по поводу того, что цель будет достигнута, заявив, что более реалистично ожидать призыва до 100 000 человек. По их словам, это заполнило бы около половины нехватки личного состава», - говорится в статье.

В то же время карта Deep State свидетельствует, что армия РФ существенно продвинулась под Купянском Харьковской области Украины с севера и юга.