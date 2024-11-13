USD 1.7000
EUR 1.8255
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Мехрибан Алиева парирует нападки
Новость дня
Мехрибан Алиева парирует нападки

Битва за Донбасс: у Украины все плохо

13:24 1378

Украинские войска «готовы отступить» из Курахово Донецкой области, «но пока нет приказа сверху». Об этом газете Financial Times сказал один из украинских командиров-артиллеристов.

По его словам, российские войска атакуют город с трех сторон.

Издание приводит оценку военного аналитического центра CDS, что к декабрю «линия фронта, вероятно, сместится на 30-35 км к западу от своего нынешнего положения». Чтобы удержать фронт, Украина планирует призвать еще 160 000 военнослужащих в период с ноября по февраль. Но эти цели нереалистичны, пишет FT.

«Военные эксперты и один высокопоставленный киевский чиновник выразили скептицизм по поводу того, что цель будет достигнута, заявив, что более реалистично ожидать призыва до 100 000 человек. По их словам, это заполнило бы около половины нехватки личного состава», - говорится в статье.

В то же время карта Deep State свидетельствует, что армия РФ существенно продвинулась под Купянском Харьковской области Украины с севера и юга.

Представитель НАТО: «Если бы у России не было ядерного оружия…»
Представитель НАТО: «Если бы у России не было ядерного оружия…» видео
14:26 137
Заявления Алиева на саммите в Баку
Заявления Алиева на саммите в Баку прямой эфир; добавлено фото; обновлено 14:12
14:12 1535
«Надеемся, повторения не будет»: требование России Израилю
«Надеемся, повторения не будет»: требование России Израилю
14:07 700
Россия обещает «ответ»
Россия обещает «ответ» ОБНОВЛЕНО 13:31
13:31 6707
Битва за Донбасс: у Украины все плохо
Битва за Донбасс: у Украины все плохо
13:24 1379
Ильхам Алиев встретился с главой Европейского банка реконструкции и развития
Ильхам Алиев встретился с главой Европейского банка реконструкции и развития фото
13:07 802
Мишустин в Баку
Мишустин в Баку фото
13:05 1972
ХАМАС – последняя карта Катара
ХАМАС – последняя карта Катара горячая тема
10:32 2266
Мехрибан Алиева парирует нападки
Мехрибан Алиева парирует нападки почти официоз
08:55 6855
Алиев и Мирзиёев по видеосвязи открыли швейную фабрику в Ханкенди
Алиев и Мирзиёев по видеосвязи открыли швейную фабрику в Ханкенди добавлено фото
12:14 2248
Глава Минздрава о разработке систем раннего предупреждения
Глава Минздрава о разработке систем раннего предупреждения
11:31 1116

ЭТО ВАЖНО

Представитель НАТО: «Если бы у России не было ядерного оружия…»
Представитель НАТО: «Если бы у России не было ядерного оружия…» видео
14:26 137
Заявления Алиева на саммите в Баку
Заявления Алиева на саммите в Баку прямой эфир; добавлено фото; обновлено 14:12
14:12 1535
«Надеемся, повторения не будет»: требование России Израилю
«Надеемся, повторения не будет»: требование России Израилю
14:07 700
Россия обещает «ответ»
Россия обещает «ответ» ОБНОВЛЕНО 13:31
13:31 6707
Битва за Донбасс: у Украины все плохо
Битва за Донбасс: у Украины все плохо
13:24 1379
Ильхам Алиев встретился с главой Европейского банка реконструкции и развития
Ильхам Алиев встретился с главой Европейского банка реконструкции и развития фото
13:07 802
Мишустин в Баку
Мишустин в Баку фото
13:05 1972
ХАМАС – последняя карта Катара
ХАМАС – последняя карта Катара горячая тема
10:32 2266
Мехрибан Алиева парирует нападки
Мехрибан Алиева парирует нападки почти официоз
08:55 6855
Алиев и Мирзиёев по видеосвязи открыли швейную фабрику в Ханкенди
Алиев и Мирзиёев по видеосвязи открыли швейную фабрику в Ханкенди добавлено фото
12:14 2248
Глава Минздрава о разработке систем раннего предупреждения
Глава Минздрава о разработке систем раннего предупреждения
11:31 1116
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться