Россия обиделась на Германию: «Если бы не мы, вы бы…»
14:04 533
Германия поставками оружия Украине отплатила России черной неблагодарностью за «помощь в объединении востока и запада страны», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Немцы должны знать, что наша страна была за и способствовала объединению их народа. За это они отплатили черной неблагодарностью, поставляя сейчас оружие, из которого убивают тех, кто помог им объединиться, способствуя росту нацизма, неонацизма и фашизма на Украине», - сказала Захарова.
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