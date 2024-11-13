Германия поставками оружия Украине отплатила России черной неблагодарностью за «помощь в объединении востока и запада страны», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Немцы должны знать, что наша страна была за и способствовала объединению их народа. За это они отплатили черной неблагодарностью, поставляя сейчас оружие, из которого убивают тех, кто помог им объединиться, способствуя росту нацизма, неонацизма и фашизма на Украине», - сказала Захарова.