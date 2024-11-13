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Мехрибан Алиева парирует нападки
Новость дня
Мехрибан Алиева парирует нападки

Россия обиделась на Германию: «Если бы не мы, вы бы…»

14:04 533

Германия поставками оружия Украине отплатила России черной неблагодарностью за «помощь в объединении востока и запада страны», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Немцы должны знать, что наша страна была за и способствовала объединению их народа. За это они отплатили черной неблагодарностью, поставляя сейчас оружие, из которого убивают тех, кто помог им объединиться, способствуя росту нацизма, неонацизма и фашизма на Украине», - сказала Захарова.

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