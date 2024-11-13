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Мехрибан Алиева парирует нападки

«Надеемся, повторения не будет»: требование России Израилю

14:07 704

Российские военные сделали представление Израилю из-за ударов рядом с авиабазой Хмеймим в Сирии в октябре и заявили о недопустимости подобных действий, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

«Наши военные, естественно, сделали представление израильским представителям в отношении недопустимости в дальнейшем таких действий, которые могут поставить под угрозу жизнь российских военнослужащих, которые там находятся. Поэтому мы надеемся, что повторения этого октябрьского события больше не будет», - сказал спецпредставитель российского президента.

«Израиль действительно нанес один авиаудар в непосредственной близости от Хмеймима. То есть он не наносил удар непосредственно по авиабазе, потому что это, естественно, имело бы очень негативные последствия в том числе и для Израиля. Это они прекрасно понимают. По некоторым данным, удар был нанесен по какому-то складу, помещению», - сказал Лаврентьев.

Сирия граничит с Израилем и Ливаном на юго-западе. Израиль регулярно атакует объекты в Сирии на фоне операции в Ливане. В частности, в октябре израильская армия атаковала аэродром в сирийской провинции Латакия, где расположена российская авиабаза Хмеймим.

Российские военные в Сирии присутствуют на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе, эти базы Москва арендует на 49 лет. Они находятся на побережье Средиземного моря на западе страны.

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