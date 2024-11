«Мы не воюем ни с какой Украиной. Украину мы как таковую победили в первые два-три дня, когда взяли Гостомель, когда совершенно обезоружили, по сути, Украину, уничтожив основные ее военные силы. А потом началась война с НАТО.

БРИКС, Грузия… Для наших бывших партнеров это означает только одно: этот мир больше вас не слушается. Как они говорят в Америке, get used to it. Привыкайте!

Я скажу не слишком уважаемым иностранным СМИ: хотят ли русские войны? Нет, по-прежнему не хотят... Весь так называемый западный мир вступил в войну против России, против ядерной державы. Как вы думаете, чем это закончится, если у нас не останется другого выбора?» - написала Симоньян.