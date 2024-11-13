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Мехрибан Алиева парирует нападки
Новость дня
Мехрибан Алиева парирует нападки

Москва опровергает помощь «Хезболле» с российской базы

14:20 139

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев отверг предположения, что Иран через базу Хмеймим мог снабжать оружием группировку «Хезболла». Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

«Я уверен, что этого не происходит», - заявил он.

По его словам, в Хмеймиме увеличилось количество иранских рейсов с гуманитарной помощью. Однако поскольку аэропорт в том числе является базой ВВС России, без досмотра «ни один груз туда доставить невозможно», утверждает Лаврентьев.

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