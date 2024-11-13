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Мехрибан Алиева парирует нападки
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Мехрибан Алиева парирует нападки

«Азерэнержи» будет сотрудничать с саудитами

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14:41 666

В рамках COP29 подписан меморандум о взаимопонимании между генеральным директором Saudi Electricity Company Халидом Аль Хамиди и председателем правления ОАО «Азерэнержи» Бабой Рзаевым.

После встречи был подписан меморандум, который охватывает интеграцию возобновляемых источников энергии в энергетическую систему, а также обмен знаниями и опытом в области электрической энергии.

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